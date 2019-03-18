، ترقيات في بلدية أنبوان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس بلدية مدينة أنبوان طلال فهد الشمري، قرارات ترقية لـ5 موظفين في بلدية مدينة أنبوان، للمراتب من السابعة وحتى الخامسة على النحو التالي:

ترقية فهد سعود مطني الرشيدي، وناصر خلف التميمي للمرتبة السابعة.. وترقية ثلاثة موظفين للمرتبة الخامسة، وهم: ملفي عتقا الرشيدي، وفرحان جمعان الرشيدي، وعمر منيف الرشيدي.