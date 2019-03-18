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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس بلدية مدينة أنبوان طلال فهد الشمري، قرارات ترقية لـ5 موظفين في بلدية مدينة أنبوان، للمراتب من السابعة وحتى الخامسة على النحو التالي:
ترقية فهد سعود مطني الرشيدي، وناصر خلف التميمي للمرتبة السابعة.. وترقية ثلاثة موظفين للمرتبة الخامسة، وهم: ملفي عتقا الرشيدي، وفرحان جمعان الرشيدي، وعمر منيف الرشيدي.
ترقيات في بلدية أنبوانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-18
أصدر رئيس بلدية مدينة أنبوان طلال فهد الشمري، قرارات ترقية لـ5 موظفين في بلدية مدينة أنبوان، للمراتب من السابعة وحتى الخامسة على النحو التالي:
ترقية فهد سعود مطني الرشيدي، وناصر خلف التميمي للمرتبة السابعة.. وترقية ثلاثة موظفين للمرتبة الخامسة، وهم: ملفي عتقا الرشيدي، وفرحان جمعان الرشيدي، وعمر منيف الرشيدي.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
10:53 AM
أصدر رئيس بلدية مدينة أنبوان طلال فهد الشمري، قرارات ترقية لـ5 موظفين في بلدية مدينة أنبوان، للمراتب من السابعة وحتى الخامسة على النحو التالي:
ترقية فهد سعود مطني الرشيدي، وناصر خلف التميمي للمرتبة السابعة.. وترقية ثلاثة موظفين للمرتبة الخامسة، وهم: ملفي عتقا الرشيدي، وفرحان جمعان الرشيدي، وعمر منيف الرشيدي.
، ترقيات في بلدية أنبوان ،
المصدر : الخليج 365
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