، "تميم" مع "أصابع اليد".. وصلةُ تزلّف إلى روسيا تنتهي بردّ صادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - من أجواء العزلة التي تعانيها قطر جراء إرهاب "الحمدين" المتواصل

فضح تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، العزلة التي يعاني منها النظام القطري، بعدما نبذته الدول العربية والكثير من الدول الأجنبية، بسبب النهج الذي يتبعه في دعم الإرهاب والتعامل مع المليشيات المسلحة التي تنشر الدمار والخراب في مختلف الدول.

وتابع تقرير القناة: "رفض واسع يتمدد بشكل يومي حتى بات أمير الإرهاب تميم بن حمد غير مرحّب به في كثير من العواصم العربية والأجنبية؛ فلم يعد أمامه سوى التواصل مع بعض العواصم التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة".

ووفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" القاهرية؛ فقد كشف تقرير "مباشر قطر"، عن أن تنظيم الحمدين، وفي ظل ضيق الخيارات المتاحة لديه؛ يحاول أن يولي وجهه نحو روسيا؛ خاصة بعد أن أكدت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها للنهج الذي يتبعه في دعم الإرهاب والتعامل مع المليشيات المسلحة.. وعلى هذا بدأ النظام القطري وصلةً من التزلف إلى موسكو؛ على أمل إنقاذه من العزلة الخانقة التي يعيشها اليوم.

وأكد التقرير أن النظام القطري حاول خلال الفترة الماضية أن يجعل من روسيا وسيطًا من أجل وضع حل للقطيعة التي يعاني منها من قِبَل دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب؛ ولكن الإجابة الروسية على طلبه كانت صادمة؛ حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بتطبيق المبادرة الكويتية؛ ليتأكد تميم بن حمد أنه لا حل لما يعيشه خارج البيت الخليجي والدول العربية.