، غداً .. آخر موعد لتلقي الآراء حول "عمل السعوديين بنظام الساعات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتحسين مسودة "العمل المرن" الهادف إلى استحداث نوعية وظائف جديدة

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن غداً الثلاثاء، آخر موعد لتلقي الآراء والمقترحات والرأي من المختصين والمهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، لتحسين مسودة تنظيم العمل المرن، الهادف إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات، وذلك بإرسال الآراء إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

وأعلنت الوزارة مواد تنظيم العمل المرن في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها، حرصاً منها على الاستماع لكل الآراء التي من شأنها تحسين المشروع.

ويهدف تنظيم العمل المرن، إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة، وتمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتهم وخبراتهم.