، صهاينة وخمور.. أحلام الكويت بـ"المونديال" تصطدم بالواقع.. هنا الشروط ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلميحات "فيفا" خطفت تفاعل الجميع.. توقعات عادة ما تخسر والمحاكم مطلب

نشرت صحيفة "القبس" الكويتية، تقريرًا لها حول إمكانية مشاركة الكويت في تنظيم كأس العالم 2022 إلى جانب قطر، بعد التلميحات الأولية من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول إمكانية مشاركة دول أخرى في الاستضافة، في حال زيادة عدد الفِرَق إلى 48 منتخبًا؛ لافتة إلى أن "الحقيقة تصفع الأحلام" بخصوص انضمام الكويت لدول التنظيم.

وأضافت الصحيفة، أن من بين الدول المرشحة برز اسم الكويت كواحدة من الدول الأكثر حظًا في هذا الشأن، وبدأ الجميع يتفاعلون مع هذا الحدث، الذي يعد أقرب للخيال أكثر من الحقيقة في ظل الشروط والمواصفات التي حددها "فيفا" في 83 صفحة، والتي لا يتوافق أغلبها مع الوضع والظروف الحالية التي تمرّ بها وتعيشها الكويت.

وتابعت: "برغم حرصنا على الخروج بالأماني أن تكون الكويت شريكًا في تنظيم هذا الحدث؛ فإن الواقع يحاكي شيئًا آخر؛ في ظل المتطلبات التي وضعها «فيفا»؛ مثل الرؤية والاستراتيجية والدعم السياسي في الدولة المستضيفة، وكذلك تقديم معلومات عامة وسياسية واقتصادية وإعلامية وتسويقية، بالإضافة إلى تواجد مواصفات عالية في الاستادات ومؤسسات الحكام والأندية، وكذلك مباني الإقامة والمطارات وسهولة توافر وسائل المواصلات والأمن والأمان، وعدد من المتطلبات الأخرى".

شروط الشراكة

وعددت الصحيفة الشروط وهي:

أولًا: يجب أن تكون البنية التحتية والخدمات عالية الجودة في البلد المضيف؛ لتحقيق متطلبات هذا الحدث العالمي الأكثر شعبية.

ثانيًا: لا بد من توافر ثلاثة استادات، يتسع كل واحد لـ60 ألف متفرج.

ثالثًا: لا بد من توافر أعلى مستويات البث التلفزيوني والمعلومات والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات (مع شروط لشبكة طرق ومواصلات بعيدة عن الكثافة المروية) والإقامة، والتي تتشكل على مستوى الفنادق الصالحة للسكن والشقق الفندقية والوحدات السكنية.

رابعًا: يجب أن تفيد كرة القدم نفسها وتفيد المجتمع بشكل عام؛ ومن هنا فإن مستضيفي كأس العالم؛ سيكونون مطالبين بتقديم ضمانات بأن تكون استضافة البطولة مرتبطة بجهودهم لتحقيق تغيير إيجابي.

وأكدت أن "الشفافية" تعد من أهم النقاط الرئيسية في عملية اختيار البلد المضيف، وترتكز العملية، على نقاط أخرى من قبيل «احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة»، و«الموضوعية». كذلك تقوم الدولة التي تساهم في التنظيم بتوقيع اتفاقية الاستضافة، التي تتضمن تحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيل جميع المسائل الأمنية المتعلقة بالمنافسة في جميع المواقع، كما تقع على عاتق البلد المضيف الاستعانة بأشخاص مؤهلين ومدربين مهنيًّا للقيام بالواجبات اللازمة، لإدارة عمليات السلامة والأمن في الحدث الرياضي.

محاكم وكحول

ويتوجب على الكويت -بحسب الصحيفة- إنشاء محاكم جديدة، خلال البطولة، عليها التعامل بـ«مرونة» مع أي شخص في حالة سكر بمكان عام، وسبب إنشاء تلك المحاكم الإضافية تسريعُ محاكمة المشجعين الأجانب والإفراج عنهم بدفعهم غرامات مالية قبل مغادرتهم البلاد، ويستطيع أي سائح -من المتوقع أن يأتوا إلى الكويت في حال الاستضافة- تناول الكحول في مناطق تحددها الدولة المضيفة.

وأضافت: "مسألة تناول الكحول قد حصلت على حيز كبير من اهتمام مشجعي كرة القدم في الغرب، مع العلم أن القانون الكويتي يمنع السكر في الأماكن العامة وإدخال المشروبات الكحولية، إضافة إلى بقية المواد الممنوعة.

وأكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قال في وقت سابق إنه سيدافع عن الحقوق التجارية لرعاة البطولة، ومنها بعض الشركات المنتجة للكحوليات.

وتساءلت: "البرازيل كانت قد رفضت في بادئ الأمر بيع المشروبات الكحولية خلال مباريات كأس العالم 2014؛ ولكنها عادت ورضخت لضغوط الاتحاد الدولي؛ فهل سترضخ الكويت إذا ما استضافت إحدى المجموعات؟!".

خسارة التوقعات

وحول الفوائد الاقتصادية، تابعت الصحيفة: يقول دينيس كوتس بروفيسور الاقتصاد في جامعة ميريلاند الأمريكية: إن ملفات الاستضافة تبالغ كثيرًا في التأثير الإيجابي لكأس العالم في اقتصاد الدولة المستضيفة؛ فعلى سبيل المثال، توقعت اللجنة المنظمة لكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية أن كأس العالم سيضيف 4 مليارات دولار للاقتصاد الأمريكي؛ ولكن الواقع أن أمريكا خسرت 9.6 مليارات دولار من التنظيم، بفارق خسارة 13 مليار دولار على الأقل عن المتوقع، والواقع أن الربح المتوقع (4 مليارات دولار) هو رقم ضئيل جدًّا، مقارنة بالاقتصاد الأمريكي

المستفيد الأكبر

لذلك، نستخلص من هذا الأمر أن المنفعة الاقتصادية للبلد المضيف "غير مؤكدة"، والمستفيد الأكبر والوحيد هو "فيفا"؛ سواء من الرعاية أو النقل التلفزيوني.

جعجعة بلا طحين!

وتضيف "القبس" في تقريرها: مع التفاعل الشعبي لهذا الحدث؛ فإننا وحتى الآن لم نشاهد أو نسمع أي مسؤول حكومي يوضح لنا ما يحدث في المطبخ الحكومي حول هذا الأمر، وهل تقوم الكويت على استضافة الحدث العالمي، أم سيظل «جعجعة بلا طحين»؟!

رعايا الصهاينة

وألمحت الصحيفة إلى أزمة أخرى بقولها: "ستواجه الكويت أزمة حقيقية في مسألة تأشيرات الدخول، ومنها دخول رعايا الكيان الصهيوني؛ وهو أمر واجب التنفيذ من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يجب التفاوض حتى عليه؛ فكيف سيتم التصرف بهذا الشأن؟ أضف إلى ذلك أن بعض الجنسيات تستغل مناسبة كأس العالم من أجل الهجرة «غير الشرعية» للبلدان المنظمة؛ فكيف ستواجه الكويت هذا الأمر أيضًا؟