وزير الطاقة يكشف عن قرار مهم للمملكة يخص إنتاج النفط.. والتطبيق في هذا الموعد!

كشف وزير الطاقة خالد الفالح، أن صادرات المملكة من النفط ستقل عن 7 ملايين برميل خلال شهري مارس وأبريل للعام 2019. جاء ذلك عقب اجتماعات دول “أوبك +” في باكو، حيث صرح الفالح قائلاً: إن صادرات المملكة في شهر أبريل ستقل بنحو 100 ألف برميل يوميا عن مستوى شهر مارس.

وأضاف أن هناك زيادة في مخزونات النفط رغم تراجع الإنتاج من إيران وفنزويلا. وأكد الفالح أن نسبة الامتثال لاتفاق “أوبك+” في شهر مارس الجاري، ستبلغ أكثر من 100%، مشيرا إلى أن إنتاج النفط السعودي لن يستمر لأجل غير مسمى في تعويض إمدادات منتجين آخرين. وحث الفالح منظمة “أوبك” وحلفاءها على مواصلة السير في طريق الامتثال بخفض إنتاج النفط، الذي تم الاتفاق عليها مؤخرا، حين ينتهي سريان الاتفاق العالمي الحالي لخفض الإمدادات على الأقل.