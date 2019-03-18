ماذا يعني انضمام المملكة لمؤشر فوتسي راسل؟

قالت المحللة الاقتصادية، رانيا يعقوب: إن انضمام سوق المال إلى المؤشرين فوتسي راسل وإس أند بي داو جونز سيساعد في زيادة تواجد المؤسسات الأجنبية في السوق السعودي.

وأضافت رانيا، خلال لقائها على قناة الغد الإخبارية، أنّ السوق السعودي عمل على توسيع قاعدة المتعاملين وجذب المستثمرين الأجانب بتخفيف القيود على تملك الأجانب، ومن المتوقع بعد دخول السوق هذه المؤشرات أن تكون هناك تدفقات مالية تصل إلى 20 مليون دولار تقريبًا، فضلًا عن ارتفاع أحجام التداول بنسبة 14% للجلسة الواحدة، وإلى جانب توسيع قاعدة الملكية. وعن التنافسية بجانب الأسواق الموازية، أوضحت رانيا، أن السوق السعودي يعد من أكبر أسواق المال العاملة في الشرق الأوسط، خاصة أنه وجه اهتمام ونظر المؤسسات العالمية في الأسواق الناشئة، ويعد السوق السعودي من أهم هذه الأسواق خاصة في ظل التغيير المحوري للاقتصاد السعودي، وأنه على قائمة اهتمام المستثمرين الأجانب.