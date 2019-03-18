“العوض”: أجواء المملكة تتأثر بأول حالات “المراويح” نهاية الأسبوع الحالي

توقع خبير المناخ خالد العوض تأثر أجواء المملكة – بمشيئة الله – بأول حالات المراويح نهاية الأسبوع الحالي، وبداية الأسبوع المقبل. وتفصيلاً، قال “العوض”: تتأثر أجواء المملكة ‏في الفترة ما بين 23 مارس 2019 وحتى 25 مارس بحالة المراويح وهي حالة سريعة لكن يبدو لي أنها طيبة والله أعلم. وأضاف: قد تكون حالات المراويح أكثر ارتكازاً نواحي مناطق تردد الأمطار في بداية الوسم، ‏مثل المدينة المنورة وحائل والقصيم ومنطقة الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض.

‏وأوضح ” العوض” أن الحالة الأولى ستكون يوم الخميس القادم، وهي خفيفة حسب التوقع الأوروبي، وتبدأ من منطقة مكة المكرمة، وهي ناتجة عن موجة علوية خفيفة تسهم في استدراج الجبهة المدارية، وتساعد على نشوء حالة من عدم الاستقرار مصحوبة ببعض الغيوم الممطرة المتفرقة تشمل أجزاء من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة الحدود الشمالية ‏وأجزاء من منطقة الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية.

وتابع: ‏الحالة الثانية بإذن الله والتي تبدأ يوم 23 مارس فوق منطقة تبوك، ثم تنحدر شرق وجنوب شرق لتؤثر على حائل ومنطقة الحدود الشمالية والجوف، كما تشمل القصيم والمدينة المنورة وشمال منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية، ‏وقد تكون قوية جداً خاصةً على حائل والحدود الشمالية. وأكمل: تشير ‏الخارطة إلى القيم التراكمية المطرية حتى 27 مارس 2019 من الأوروبي، ‏حيث إن معظم الأمطار الغزيرة هي بين يوم 23 و25 مارس 2019 ‏والله أعلم. يذكر أن سحب المراويح أو السرايات تكون محلية وتتميز بسرعة التكون وسحبها عادة تتكون خلال فترة المساء وتكون غزيرة تصحب برياح هابطة.