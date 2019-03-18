اخبار السودان اليوم: السعودية تزف خبرا سارا للمواطنين السودانيين

أفادت مصادر إعلامية سودانية، يوم الاثنين، بأن المملكة العربية السعودية، اتخذت قرارا بشأن قيود العمرة على المواطنين الرجال في السودان.

وذكرت المصادر أن السعودية قررت رفع قيود العمرة في السودان للرجال دون الأربعين عاماً.

وحسب المصادر ذاتها، فقد أعلنت سفارة المملكة بالخرطوم عن فك القيود عن عمرة الرجال على من هم دون سن الأربعين عاماً وسمحت لمجموعة (عصبة) النساء لأداء العمرة دون قيود المحارم تحت إشراف الإدارة العامة للحج والعمرة. وفق "اخبار السودان".

والتقى وزير الدولة الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد أبوبكر عثمان إبراهيم (الأحد) السفير السعودى بالخرطوم على بن حسن جعفر، وثمن أبوبكر عثمان إبراهيم، خلال القاء مجهودات ومساعي حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة ضيوف الرحمن.

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وأشاد بالتطور التقني الكبير في مجال المشاعر بالمملكة.

ووصف ما تم بأنه تطور مهم ونتاج لتواصلهم المستمر مع وزارة الحج السعودية وسفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، مشيراً إلى أنه ومنذ أكثر من عشر سنوات كانت العمرة غير مسموح بها للرجال لمن هم دون سن الأربعين عاماً.

وأكد السفير السعودي بالخرطوم أن ما جرى يأتي في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والسودان ، وفي إطار الجهود المشتركة لوزارة الحج السعودية والمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد وتذليل كل ما يعيق راحة الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم في سهولة ويسر.