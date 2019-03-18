القيادة تعزّي رئيس إندونيسيا في ضحايا سيول إقليم بابوا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك في البرقية: «علمنا بنبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، أحرّ التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

من جانبه؛ بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا السيول التي اجتاحت الإقليم، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد في البرقية: «بلغني نبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».

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وأعلنت الشرطة الإندونيسية، أمس الأحد، أنَّ حوالي 73 شخصًا قُتِلوا جراء فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية ضربت عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: إنَّ المياه بدأت تغمر تسع قرى في جايابورا في وقتٍ متأخرٍ من السبت عقب هطول أمطار غزيرة، وأنَّ المياه غمرت أكثر من 150 منزلًا في منطقة سينتاني.

ويواصل عمال البحث والإنقاذ رفع الأنقاض، بحثًا عن ضحايا أو ناجين، حسبما ذكر مسؤولون.

وقال محمد عيدي، المتحدث باسم شرطة بابوا: «تم العثور على معظم الجثث تحت المنازل المدمرة ودفنت تحت مواد سقطت من المنطقة الجبلية بسبب الفيضانات المفاجئة».

وانحسرت معظم الفيضانات حيث تدفقت المياه إلى بحيرة سينتاني، إلا أن الانهيارات الأرضية عرقلت الحركة على الطريق الرئيس المتجه لدولة بابوا غينيا الجديدة.