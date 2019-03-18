إمارة عسير تؤكد اهتمام الأمير تركي بن طلال بكل القرى وتنفي تجاوبه مع «شاعر كحلان»

أصدرت إمارة عسير بيانًا عاجلًا، مساء الأحد، للرد على ما تم نشره حول تفاعل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، مع مطالب أهالي قرية كحلان التابعة لمحافظة تثليث.

وجاء نص البيان كالتالي:

«إشارة إلى ما نشر في بعض وسائل الإعلام غير الرسمية عن تفاعل أمير منطقة عسير مع أحد الشعراء حول مطالب أهالي قرية كحلان بمحافظة تثليث.. فإن إمارة منطقة عسير تود الإشارة إلى أن محافظات ومراكز منطقة عسير تأتي جميعًا ضمن اهتمامات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز».

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وأوضح البيان أن «أمير المنطقة سبق أن التقى محافظ تثليث واستمع لكافة مطالب المحافظة، ومن ضمنها قرية كحلان التي سبق أن درست احتياجاتها من ضمن أعمال المجلس المحلي بالمحافظة ورفعت إلى مجلس المنطقة، ومن ثم تم إحالتها إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص».

وتابع البيان: «على إثر ذلك قام سموه بزيارة خاصة إلى القرية، كما عقد اجتماعًا بحضور بعض كبار القرية أسوة ببقية القرى.. ووجَّه بتنفيذ عدد من الخدمات الأساسية».

وختم البيان بالقول: «إمارة المنطقة إذ تؤكد ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لنقل الأخبار».