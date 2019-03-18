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الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، والطريق الواصل بين نجران وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ،الطائف) فيما تأثر العوالق الترابية و الأتربة المثارة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).
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