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ضاحي خلفان لأعداء الأمة العربية: تبًا لكم.. وويل للمتخاذلين
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجَّه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، اليوم الاثنين، رسالة شديدة اللهجة لأعداء الأمة العربية.
وقال خلفان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إلى أولئك الذين يحقرون الأمة ويستصغرونها تباً لكم، نحن أمة إذا تحديت اشتدت وإذا تركت امتدت”.
وتابع: “ويل للمتخاذلين، ويل للذين يطعنون العروبة والإسلام من كل صوب، نحن أمة تتلاحم بعد الانقسام، نحن أمة نتآزر رغم الخصام”.
وأضاف: “لن تحطمنا علمنة العلماني ولا إخوانية الإخواني، منهجنا صحيح وقولنا صريح”.
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