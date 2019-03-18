ضاحي خلفان لأعداء الأمة العربية: تبًا لكم.. وويل للمتخاذلين

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجَّه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، اليوم الاثنين، رسالة شديدة اللهجة لأعداء الأمة العربية.

وقال خلفان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إلى أولئك الذين يحقرون الأمة ويستصغرونها تباً لكم، نحن أمة إذا تحديت اشتدت وإذا تركت امتدت”.

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وتابع: “ويل للمتخاذلين، ويل للذين يطعنون العروبة والإسلام من كل صوب، نحن أمة تتلاحم بعد الانقسام، نحن أمة نتآزر رغم الخصام”.

وأضاف: “لن تحطمنا علمنة العلماني ولا إخوانية الإخواني، منهجنا صحيح وقولنا صريح”.