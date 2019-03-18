الإستعلام عن فاتورة المياه بالسعودية إلكترونيا برقم الحساب عبر موقع شركة المياه الوطنية وكيفية تحديث...

الآن يمكنكم الإستعلام عن فاتورة المياه بالسعودية بشكل إلكتروني برقم الحساب، وسوف نقدم لكم من خلال المقال رابط شركة المياة الوطنية بالمملكة، للتعرف على فاتورة مياه الشرب، وذلك بواسطة رقم الحساب والعداد، رابط الإستعلام عن فاتورة المياه بالسعودية، يبحث عنه العديد من المواطنين بالمملكة، بغرض الإطلاع على قيمة الفاتورة الشهرية، فقد طرحت السلطات بالمملكة تلك الخدمة للسعوديين لتسهيل الأمر عليهم واختصار الكثير من الجهد والوقت لهم وتوفير عناء الذهاب لمقر الشركة للاستعلام عن فاتورة المياه.

الإستعلام عن فاتور المياة بالسعودية

سوف نستعرض لكم اليوم طريقة الإستعلام عن فاتورة مياه الشرب بالمملكة، حيث أنها من أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث الشهير جوجل، والتي يتوجه إليها المواطنين بالمملكة، خاصة مع مطلع كل شهر، بغرض الإستعلام عن فاتورة المياه في السعودية، وذلك لتجنب عناء الذهاب إلى الشركة والانتظار لوقت طويل.

رابط شركة المياة الوطنية بالسعودية

يمكنكم الولوج إلي رابط شركة المياه الوطنية من هنا.

بعدها يمكنكم إدراج البيانات اللازمة وهي ( تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف المحمول، وصك الملكية ).

والآن يمكنكم الإستعلام عن فاتورة المياه في السعودية بكل سهولة من خلال طريقة الإستعلام المبينة أعلاه.

Advertisements

تحديث بيانات شركة المياه الوطنية

الآن يمكنك عزيزي المشترك في شركة المياه الوطنية بالسعودية تحديث بياناتك، لكي تتمكن من الإطلاع على الكثير من الخدمات، وذلك بغرض تيسير الخدمة عليك، ومعرفة طريقة التعامل الإلكتروني مع الشركة، حيث ستتمكن من الحصول على ميزة التعرف على رقم العداد، والإطلاع على عدد الوحدات، وخدمة تقسيط الفواتير، ومنع تراكمها عليك، وفي حالة وقوع أي خطأ، تستطيع عبر هذه الخدمات المتاحة التعامل مع ذلك الخطأ بصورة سريعة، وإذا قررت كعميل مغادرة العقار، أو إذا قمت ببيع هذا العقار، يمكنك إنهاء وتصفية كافة الفواتير بكل سهولة، من خلال موقع شركة المياه الوطنية.