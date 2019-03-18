سعر الذهب السعودي اليوم الإثنين 18/3/2019 بالريال والدولار في محلات الذهب السعودية

سوق الذهب السعودي من أهم الأسواق بالوطن العربي، حيث يهتم السعوديون بشراء الذهب الذي يتم تقديمه في الزواج والخطبة، ويعتبر من أهم أدوات الزينة عند النساء، بل له أهمية كبيرة عند الرجال ايضاً لإعتبارة الملاذ الأمن حين الحاجة إليه ويتم إدخاره عبر الزمن، حيث أن أهم ما يميز الذهب أنه غير قابل للتلف ولا يتأثر بالعوامل البيئية.

ويتم إستخراجه من باطن الأرض، وتصنيعه بالشكل الذي يصل للمستهلك بمحلات الذهب، ويتم تداوله بين السعوديين بصورة كبيرة وعلي نطاق واسع، حيث يتميز بدرجة نقاء وجودة وكفاءة عالية، وذلك لعدم إضافة أي عناصر علي الذهب سوي عنصر الزئبق، ويسهل فصل الذهب عن الزئبق لأن الذهب غير قابل للإلتصاق، ويتميز سوق الذهب السعودي بالإستقرار.

بدايات إكتشاف الذهب بالسعودية

تم إكتشاف الذهب منذ القدم ويرجع تاريخ إكتشافه إلي 900 سنة ميلادية، ثم في العصر الحديث تم البحث مجدداً عن الذهب في عهد الراحل الملك “عبدالعزيز أل سعود” عام 1939 ميلادياً، وذلك من خلال منجم “مهد الذهب”، وتعتبر السعودية من أكبر الدول التي لديها إحتياطي كبير من الذهب يصل إلي 20 مليون طن في باطن الأرض لم يتم إستخراجه حتي الأن.

سعر الذهب اليوم 18/3/2019 بدون مصنعية

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي جرام عيار 24 156.62 ريال 41,76 $ جرام عيار 22 143,62 ريال 38,29 $ جرام عيار 21 137,04 ريال 36,54 $ جرام عيار 18 117,46 ريال 31,32 $ جرام عيار 14 91,31 ريال 24,35 $ جرام عيار10 65,31 ريال 17,41 $ الأوقية 4,871.37 ريال 1,298.89 $ الجنيه الذهب 1,251.07 ريال 333.58 $ الكيلو الذهب 156.618.16 ريال 41,760.25 $

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