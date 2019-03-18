شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم .. عوالق ترابية على الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،الطائف) فيما تأثر العوالق الترابية و الأتربة المثارة على مناطق ( الشرقية ،الرياض ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة, و ارتفاع الموج متر و نصف إلى مترين و نصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.