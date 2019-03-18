شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 760 كيلو جراما من اللحوم مجهولة المصدر بـ4 مواقع سكنية في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة خدمات البلدية (الفترة المسائية)، مؤخرا 764 كيلو جراما من اللحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى 350 كيلو جراما من المواد الغذائية، من 4 مواقع لسكن عمال، كانت في طريقها للتوزيع.

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، وأضاف: إن مراقبي إدارة الخدمات في بلدية الخبر تمكنوا من ضبط 4 مواقع عبارة عن سكن عمالة، حيث تمت مراقبتها منذ فترة وكانت تستخدمها العمالة لتجهيز المواد الغذائية، في بيئة سيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن مراقبي البلدية ولله الحمد نجحوا في ضبطها سريعا قبل وصولها للمستهلكين.

وأكد أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة المخالفين للجهات المختصة، فيما شدد على أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالف.

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وقال: إن بلدية محافظة الخبر تعمل على الحفاظ على الصحة العامة وضمان وسلامة الغذاء ووصوله بالطرق السليمة للمنشآت الصحية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين للحفاظ على الصحة العامة، موضحاً أن البلدية تقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتطبق العقوبات على جميع المخالفين.

وأبان الزايدي أن هذه الزيارات الميدانية تأتي وفق توجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير والذي يؤكد بشكل دائم على أهمية هذه الجولات وضرورة تكثيفها للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940.