شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات تعزيز صحة الفم والأسنان والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف الحملة التي افتتحت في عدد من الأسواق توعية كافة شرائح المجتمع؛ وتقديم التوعية الصحية في كل ما يخص صحة الفم والأسنان من خلال مجموعة أركان يحصل الزائر على المعلومة الصحية عن طريق المواد التثقيفية المعدة لهذا الغرض ومن خلال استشارة الأطباء والطبيبات وأخصائيي صحة الفم المتواجدين في الموقع.
ويشتمل المعرض على ركن طبيب أسنان المستقبل الذي يتم تعريف الأطفال والزوار من خلاله على مكونات عيادة الأسنان والأدوات والمواد التي تستخدم داخلها أثناء العلاج بوسائل تحاكي عيادة الأسنان الحقيقية. فيما يتوفر في المعرض ركن المرح الذي استقطب كثيرا من الأطفال لممارسة رسم الأسنان وتلوينها وتلقي المعلومة الطبية الصحيحة من خلال هذا النشاط التفاعلي.
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