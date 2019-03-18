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مقتل وإصابة أكثر من 55 شخصًا إثر خروج قطار عن سكته في الكونغو

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2019-03-18

مقتل وإصابة أكثر من 55 شخصًا إثر خروج قطار عن سكته في الكونغو

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 31 آخرون بجروح، أمس، على إثر خروج قطار بضائع عن سكته في إقليم كاساي وسط غرب الكونغو الديموقراطية.

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وقال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد إن العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي وخمس عربات أخرى ما تزال مقلوبة، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة.

وأكدت هيئة السكة الحديد الوطنية أن القطار خرج عن سكته.





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