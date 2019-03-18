الفالح: أنا متفائل جدًّا وصادرات نفط المملكة ستقل عن 7 ملايين برميل

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شكرا لقرائتكم الفالح: أنا متفائل جدًّا وصادرات نفط المملكة ستقل عن 7 ملايين برميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفالح: أنا متفائل جدًّا وصادرات نفط المملكة ستقل عن 7 ملايين برميل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أنه متفائل بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة.
وأشار الفالح إلى أن “صادرات النفط السعودية في مارس وإبريل ستكون دون 7 ملايين برميل يوميًّا، وسيقل مستوى إبريل نحو 100 ألف برميل يوميًّا عن مارس”.
وقال الفالح: إن المملكة وأمريكا مهتمتان بحماية الطلب على النفط، وتتم المواءمة بين المستهلكين بشكل عادل، مضيفًا أن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام أقل منها في 2017 و2018، لكن منتجي النفط “سيعوضون التأخر قريبًا جدًّا”، بحسب “رويترز”.
وقال الفالح للصحافيين، أمس الأحد، على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو: “أنا متفائل جدًّا بتحسن الالتزام باتفاق أوبك+، هو قوي بالفعل بالمعايير التاريخية”.
وأضاف أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين مثل أذربيجان سيواصلون العمل معًا لإدارة استقرار سوق الخام.
وشدد الفالح على أنه “لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في نفس الوقت لن نترك المستثمرين، وشركات النفط والغاز حائرين ولا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع”.
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