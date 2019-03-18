تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة, ومحافظة المندق, والعقيق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية تبدأ الساعة الواحدةً ظهراً وستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.