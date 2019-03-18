الان تتابع ترقية 4776 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
صدر قرار مدير عام حرس الحدود الفريق/ عواد بن عيد البلوي بترقية (٤٧٧٦) فرداً من منسوبي حرس الحدود إعتباراً من تاريخ ١٠ /٧/ ١٤٤٠ هـ، بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
ورفع مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية- يحفظه الله – ، على دعمه اللامحدود لحرس الحدود.
وهنأ الفريق البلوي جميع الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً لهم المولى عز وجل التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الترقيات ستعزز الجانب المعنوي لأفراد حرس الحدود لاسيما في الميدان، والخطوط الأمامية، وتعد حافزاً لهم لمواصلة ومضاعفة جهودهم في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.
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