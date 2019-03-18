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وظائف موسمية في صحة المدينة المنورة

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جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة عن فتح التقديم في الوظائف الموسمية لموسم العمرة للعام الجاري (1440هـ) للمراكز الصحية بالمنطقة المركزية ومستشفى الأنصار خلال الأشهر من غرة رجب وحتى نهاية شهر رمضان عن طريق التعاقد من داخل المملكة بالمسميات التالية:

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طبيب طوارئ – فني تمريض – فني تعقيم- سائق- فني إسعاف وطوارئ -طبيب عام – فني أشعة -فني صيدلي-حارس.

وعلى من تنطبق عليهم الشروط التقديم التقدم بطلبة لإدارة الخدمات الصحية للحج والعمرة بصحة المدينة المنورة، ولمعرفة شروط القبول يرجى التواصل مع مختص العقود (جوال 0546854046).

أو عبر البريد الإلكتروني : [email protected] 

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