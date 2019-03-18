الان تتابع تفاصيل 113 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بينبع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجبيل- الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن فتح باب التوظيف للكوادر السعودية لشغل أكثر من 113 وظيفة شاغرة وسيتم التقديم خلال الفترة من 11 / 7 / 1440 إلى 25 / 7 / 1440هـ. وتفاصيل الوظائف المطلوبة كالأتي: – أستاذ مساعد – إدارة مخاطر، إدارة أعمال، موارد بشرية. – أستاذ مساعد – سلاسل الإمدادات. – أستاذ مساعد – تقنية الهندسة الميكانيكية، الهندسة الميكانيكية التطبيقية.

– أستاذ مساعد – لغة انجليزية. – أستاذ مساعد – لغويات، ترجمة، اللغويات التطبيقية.

– أستاذ مساعد – مالية، محاسبة، اقتصاد. – أستاذ مساعد – مساحة.

– أستاذ مساعد – هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة كهربائية مسار اتصالات والكترونيات. – أستاذ مساعد – هندسة الميكاترونيكس.

– أستاذ مساعد – هندسة الحاسب الآلي، الأنظمة الرقمية. – أستاذ مساعد- الأمن السيبراني.

– أستاذ مساعد – هندسة كيميائية، الهندسة الكيميائية التطبيقية. – أستاذ مساعد- هندسة الآلات الدقيقة والتحكم.

– أستاذ مساعد- هندسة القوى الكهربائية (طاقة متجددة)، هندسة قوى كهربائية مسار طاقة متجددة. – محاضر – احصاء.

– محاضر – إدارة أعمال، موارد بشرية. – محاضر – سلاسل الإمدادات.

– محاضر – سلاسل الإمدادات. – محاضر – رياضيات.

– محاضر – رياضيات. – محاضر – فيزياء.

– محاضر – كيمياء. – محاضر – لغة انجليزية.

– محاضر – لغة انجليزية، تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. – محاضر – لغة عربية.

– محاضر – لغويات – ترجمة، اللغويات التطبيقية. – محاضر – هندسة كيميائية، الهندسة الكيميائية التطبيقية.

– مدرب – إدارة أعمال. – مدرب – سلاسل الإمدادات.

– مدرب – رياضيات. – مدرب – كيمياء.

– مدرب – محاسبة. – مدرب – هندسة كيميائية.

– مدرب – هندسة ميكانيكية، تشغيل معدات ثقيلة. – مدرب – هندسة ميكانيكية الاختبارات اللاإتلافية.

– مدرب – هندسة ميكانيكية – تكييف وتبريد. – مدرب – هندسة ميكانيكية، الهندسة الميكانيكية التطبيقية.

– مدرس مدرب – تربية بدنية. – مدرس مدرب – هندسة كهربائية، قوى كهربائية.

– مدرس مدرب – هندسة كهربائية، الآلات الدقيقة. – مدرس مدرب – تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية.

– معلم – اجتماعيات. – معلم – انجليزي.

– معلم – أحياء. – معلم – تربية اسلامية.

– معلم – تربية بدنية. – معلم – تربية فنية.

– معلم – حاسب آلي. – معلم – رياضيات.

– معلم – صفوف أولية. – معلم – فيزياء.

– معلم – كيمياء. – معلم – لغة عربية.

– معلم – مكتبة وبحث. Advertisements – إدارية عقود.

– إداري ارشفة. – أخصائي إدارة عقود.

– أخصائي تأمين. – أخصائي درء المخاطر.

– باحث قانوني. – مأمور مشتريات.

– محلل إدارة أداء. – محلل مزايا.

– منسق اتفاقيات. – منسق استثمارات.

– منسق أنشطة اجتماعية. – منسق انشطة ثقافية.

– منسق توعية. – رجل اطفاء أول.

– رجل أمن أول. – محقق.

– مراقب أنظمة أمنية. – منسق اتصالات أمنية.

– منسق سلامة. – منسق مسح أمني.

– منسق وقاية من الحريق. – مدخل بيانات.

– مساعد إداري. – أخصائي إدارة نسخ احتياطي.

– أخصائي أمن معلومات. – أخصائي تخطيط إرشادي.

– أخصائي تخطيط ودراسات. – أخصائي تطوير تكاملات صناعية.

– أخصائي دعم الأجهزة. – أخصائي دعم شبكات.

– أخصائي متابعة مشروعات. – أخصائي هندسة قيمية.

– فني (تقنية معلومات). – فني (إلكترونيات).

– فني (كهرباء). – محلل تقدير تكاليف.

– محلل تكاليف. – مشغل مطبعة.

– مصمم. – مفتش (اتصالات).

– مفتش (صحة البيئة). – منسق تطوير استثمارات صناعية.

– منسق صحة بيئة. – منسق صيانة مباني.

– منسق مكافحة أوبئة. – منسق نظافة.

– منسق وحدة الخدمات الإلكترونية. – مهندس أخصائي مشاريع الهيئة الملكية.

– مهندس انشاءات. – مهندس حركة مرورية.

– مهندس مرافق. – مهندس مواصفات.

– مهندس ميكانيكي. – مهندس نظام نقل ذكي.

– مهندس أخصائي كهرباء، ميكانيكا. – أخصائي ميزانية.

– محاسب أصول. – مساعد محاسب. وسيتم التقديم من خلال موقع الهيئة عبر الرابط التالي:

https://www.rcjy.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx

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