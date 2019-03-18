شركة مبارك العالمية تدشن حفل رعايتها لرابطة الجاليات في المملكة بحضور قناصل الدول والإعلاميين...

دشنت أمس شركة مبارك العالمية رعايتها لرابطة الجاليات المقيمة بالمملكة العربية السعودية بحضور رئيس مجلس إدارتها الأستاذ غازي بن حسن طس والرئيس التنفيذي للشركة غزالي بن حسن طس والأمين العام محمد بن حسن طس وسط حضور حاشد من القناصلة واعيان جدة بالإضافة لممثل لمدير الهيئة العامة للرياضة وممثل لمدير التعليم بمحافظة جدة ورئيس جمعية ساند الخيرية والشيخ علي العمري والشيخ فيصل القرشي وعدد من الإعلاميين على رأسهم الدكتور جمعه الخياط رئيس مجلس إدارة شبكة نادي الصحافة السعودي ومنسق فعالية (لغات وثقافة الشعوب) والدكتور غازي مطاعن مدير فعالية (لغات وتراث الشعوب)

وبدأ الاحتفال بأي من الذكر الحكيم ثم كانت كلمة رئيس مجلس إدارة شركة مبارك العالمية الأستاذ غازي بن حسن بن محمد طس أشاد بالجاليات ووعد بدعم برامجهم الثقافية والأدبية والرياضية

ثم كانت كلمة رئيس رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة الدكتور ديابي ناصري:

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ذكر نبذة عن بداية تأسيس رابطة الجاليات في المملكة واشاد بانضمام رجل الأعمال غزالي حسن الطس لرابطة الجاليات حيث لبسه شارة الجاليات وشكره على دعمه ورعايته لأنشطة وبرامج وفعاليات وحاجات الجاليات .

ثم توالت الكلمات بكلمة للدكتور غازي مطاعن مدير فعالية (لغات وتراث الشعوب ) ودعا الجميع لحضور الفعالية التي ستقام في متحف عبداللطيف خليل (مدينة الطيبات العالمية) أيام الخميس والجمعة والسبت ١٤ _ ١٥- ١٦ رجب ١٤٤٠ الموافق ٢١٢٢٢٣ مارس ٢٠١٩

ثم تم تكريم عدد من القناصل بدروع وأيضا تم تكريم عدد من الإعلامي على رأسهم الدكتور جمعه الخياط رئيس مجلس إدارة شبكة نادي الصحافة السعودي ومنسق فعالية لغات وتراث الشعوب والدكتور غازي مطاعن مدير الفعالية على ما يبذلونه من نشاط لصالح الجاليات .