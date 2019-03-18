تعديل احتساب الوعاء الزكوي للمؤسسات المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تعديلات تنظيمية جديدة لتحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح، الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حمود الحربي أن التعديلات التي أقرت أخيرا تتضمن تحسين إجراءات تحصيل الزكاة ووضع قواعد جديدة خاصة الأنشطة المتطورة مثل الأنشطة المالية.

وقال الحربي في مقابلة مع «العربية» إن معدل الزكاة 2.5% لم يتغير بالسعودية كنسبة مئوية، لكن «الطريقة إلى الوصول للوعاء الزكوي هي التي تغيرت».

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وأضاف أن أنشطة التمويل لديها تنافسية عالية ومتطورة ومتغيرة بالعادة، وقد وضعت قواعد خاصة لهذه الأنشطة تصل إلى وعاء زكوي واضح جدا، ويأخذ بمصادر الأموال المستخدمة في هذه الأنشطة.

وأشار إلى أن أهم أهداف التعديلات هو الوصول إلى وعاء زكوي حقيقي وصحيح لهذه الأنشطة، وقد صدرت اللائحة المنظمة، وجرى وضع طرق وكيفية تحميل الزكاة من أجل الوصول إلى الوضوح في آليات احتسابها.

وذكر أن اللائحة الجديدة «فيها 33 مادة تشمل ضوابط معينة لضمان الشفافية من الهيئة ومن المكلفين بدفع الزكاة، وسوف تؤدي إلى تحسين إجراءات تحصيل الزكاة».

وكانت الهيئة أعلنت عن قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة القاضي بصدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات التنظيمية عليها، التزاما من الهيئة بمبدأ التحسين المستمر بما يدعم الوضوح والشفافية بين الهيئة والمكلفين، ويحقق أعلى درجات الكفاءة والإفصاح والتي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل 2020.