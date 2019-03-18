مصادرة 13 طن خضار وفواكه لباعة جائلين بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الأحساء

صادرت أمانة الأحساء خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها ممثلة ببلديتي مدينتي المبرز والعمران، 13.5 طنا من الخضار والفواكه من الباعة الجائلين المخالفة، وحجز 16 مركبة مخالفة، حيث جرى تسليم الأغذية الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطط المتابعة الشاملة التي تنفذها الأمانة لأنشطة الصحة العامة والمهنية، في الطرق والأحياء والأسواق الشعبية، وذلك بالتنسيق مع مكتب العمل والقطاعات الأمنية ذات العلاقة.