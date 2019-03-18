مؤتمر التنمية الإدارية يستعرض التحديات في ضوء رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة على مدى 3 أيام، بالرياض، بحضور وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان الحمدان.

وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني أن المعهد يستشعر أهمية ما أعلنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقائد رؤية 2030، في كلمته الافتتاحية لانطلاق الرؤية، أن المملكة ستكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين.

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وقال القحطاني، نحن في معهد الإدارة العامة ندرك مسؤوليتنا الوطنية للمساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف الذي أعلنه ولي العهد، لذلك جاءت الحاجة إلى عقد هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن المعهد يعقد هذا المؤتمر انطلاقا من دوره كرائد وشريك متميز في التنمية الإدارية، وبوصفه معنيا بالتنمية الإدارية في السعودية، فإنه ينظم هذا المؤتمر كأحد الإسهامات التي تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف يشهد المؤتمر مشاركة ثلاثة من أبرز المتحدثين الدوليين في مجال التنمية الإدارية، وهم: إدريس جالا، للتحدث عن التحول الوطني وتحديات التنمية، ومايكل باربر للتحدث عن إنجاز الخدمات العامة والفعالية الحكومية، والدكتور تيم كوندن، للتحدث عن المالية العامة والتوازن المالي.

عن المؤتمر: