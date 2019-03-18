مردم جدة يستقبل 3 ملايين طن مخلفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3 ملايين، و168 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم والدمارات، ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام النظافة والمرادم بأمانة جدة المهندس سليمان المحيميد، أن كمية النفايات البلدية الصلبة الواردة للمردم خلال الأشهر الـ6 الماضية بلغت 829.672 طنا، فيما استقبل المردم خلال الفترة نفسها مليونا و244.318 طنا من الدمارات معلومة المصدر، بينما بلغت الدمارات مجهولة المصدر 829.457.362 طنا، مشيرا إلى أن كمية الإطارات التي جرى استقبالها بلغت أكثر من 2829 طنا.

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يذكر أن الأمانة تولي مشروعات النفايات الصلبة وإعادة تدويرها أهمية بالغة، وفقا للممارسات المعتمدة، حيث تعمل من خلال مشروع تشغيل وصيانة مردم النفايات بوادي عسلاء على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في محافظة جدة بصورة مستمرة نتيجة الجهود التنموية المستمرة وارتفاع معدل الزيادة السكانية ومعدل إنتاج الفرد من النفايات.

وتضمنت أجزاء المشروع تشغيل وحدة فرز النفايات، والتي تستقبل يوميا نحو 2880 طنا على مدار 16 ساعة عمل يوميا، وتهدف إلى تقليص حجم النفايات الناتجة عن المخلفات البلدية الصلبة المتولدة يوميا واستخلاص المادة العضوية بغرض إعادة تدويرها.

تقرير نفايات عقود النظافة النصفي: