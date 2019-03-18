جامعة طيبة تستحدث 7 تخصصات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة استحدثت جامعة طيبة 7 تخصصات جديدة للعام الدراسي المقبل في المدينة المنورة وفروعها بمحافظتي ينبع والعلا. وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد مسعود، إن الجامعة تسعى إلى توفير التخصصات المختلفة في إطار تحديثها لبرامجها وخططها التي تلبي احتياجات سوق العمل بعد دراسة الاحتياجات ومناقشتها، واعتماد التخصصات من مجلس الجامعة لمواكبة المتغيرات وتحقيق طموحات أبنائها من الطلبة والطالبات. التخصصات الجديدة العلاج التنفسي للطالبات في كلية علوم التأهيل الطبي بالمدينة

الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة في الكلية

الهندسة المعمارية للطالبات بالمدينة

التصميم الجرافيكي في كلية علوم الأسرة

التسويق والمبيعات للطالبات أيضا في كلية المجتمع بالمدينة

علوم المختبرات السريرية للطالبات في ينبع

إدارة الأعمال للطلاب والطالبات بالعلا



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