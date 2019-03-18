ورشة تناقش التحول والتخصيص في النظام الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص ومكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة ورشة عمل عن «التحول والتخصيص في النظام الصحي .. الفرص والتحديات» بهدف توحيد الجهود وتكاملها بين القطاعات الصحية بشأن تحول القطاع الصحي.

ويأتي ذلك في إطار المسؤوليات المنوطة بالمجلس الصحي السعودي من أجل تطوير القطاع الصحي بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة 2030، بغية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي أن من أهداف الورشة توحيد الجهود والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030.