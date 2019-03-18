السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف للإسهام في تحسين التواصل بين ذوي الإعاقة السمعية والأطباء ومعرفة شكوى المريض ليتمكن الطبيب من تشخيص الأمراض بشكل صحيح، أقيم بمركز الطائف العلمي، البرنامج التدريبي «لغة الإشارة» للممارسين الصحيين. ويأتي البرنامج الذي يستمر أربعة أيام في إطار التعاون الدائم والشراكة المجتمعية بين تعليم الطائف والشؤون الصحية في المحافظة، والذي من خلاله يستطيع الموظف أو الممارس الصحي في المستشفيات أو المراكز الصحية التعامل والتواصل مع أغلى فئة مجتمعية «من الصم والبكم»، حيث تعد لغة الإشارة هي اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية ووسيلة تواصل غير صوتية يستخدمها ذوو الإعاقة السمعية، وتعد من أنواع التواصل البشري والتخاطب بين الصم والمجتمع من خلال حركات اليدين والأصابع والإيماءات وحركات الجسم للتعبير عن الأفكار والمشاعر والذات والاحتياجات النفسية والاجتماعية والصحية. وبلغ عدد مستفيدي البرنامج التدريبي من الممارسين الصحيين 30 ممارسا وممارسة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج عن لغة الإشارة للممارسين الصحيين بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.