خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا للدول الشقيقة والصديقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم أوراق اعتماد كل من: سفير سيراليون الدكتور إبراهيم جالو، وسفير فيتنام فو فيت زونغ، وسفير جورجيا فاختانغ جاوشفيلي، وسفير موزمبيق فيصل فاكير قاسم، وسفير النمسا جورج بوستينغر، وسفير باكستان راجا علي إعجاز، وسفير السودان عبدالعظيم محمد الكاروري، وسفير الكويت الشيخ علي بن خالد الصباح، وسفير كينيا بيتر نيكولاس، وسفير موريتانيا محمد الأمين ولد الشيخ، وسفير تشاد زكريا فضل كتر، وسفير البرازيل مارسيلو سوزا ديلا نينا، وسفير بلغاريا ديميتار إيفانوف أبا جييف.

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ورحب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء في السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معربين عن شكرهم للملك سلمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين.