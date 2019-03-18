الرياض وجدة في مؤشر ميرسر لجودة الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نشر مؤشر «ميرسر» تقريره السنوي لسنة 2018 لجودة المعيشة في العالم، واعتمد المؤشر في تصنيفه للمدن على جودة البنى التحتية والمتعلقة أساسا بالكهرباء ومياه الشرب وخدمات الهاتف والبريد والنقل العام، وكذلك الاختناقات المرورية، والرحلات الجوية المتاحة من المطارات المحلية.

وشمل مسح هذه السنة 231 مدينة عبر العالم، إذ حلت العاصمة السعودية الرياض في المرتبة الـ164 عالميا، فيما جدة في المرتبة الـ168 عالميا.

وكان لافتا في التصنيف عدم ورود أسماء مدن عالمية معروفة ضمن قائمة الـ30 مدينة الأولى، حيث حلت العاصمة الفرنسية باريس في المركز الـ39 عالميا، وجاءت العاصمة البريطانية لندن في المركز الـ41، فيما كانت المرتبة الـ44 من نصيب مدينة نيويورك الأمريكية، وحلت طوكيو اليابانية في المرتبة الـ49 وواشنطن في المركز الـ53.

ويقيس مؤشر «ميرسر» لجودة الحياة، مدى جاذبية مدن العالم، وما توفره من شروط العيش لاستقطاب الشركات والكفاءات عبر العالم.

واستندت الشركة الأمريكية في تصنيفها لاعتبارات عدة تتعلق بالبيئة السياسية والاجتماعية (الاستقرار السياسي والجريمة وتنفيذ القانون)، والبيئة الطبيعية (المناخ وسجل الكوارث الطبيعية)، والبيئة الاجتماعية الثقافية (توفر وسائل الإعلام وحضور الرقابة والقيود على الحريات الفردية)، والمدارس والتعليم (المعايير المعتمدة ووجود مدارس دولية).

كما أنها استندت في وضع المؤشر إلى عشرة محددات أخرى تتعلق بالترفيه (مراكز الترفيه والمطاعم والمسارح ودور السينما)، والسكن (تأجير السكن وشروط تملك السكن والأثاث وخدمات الصيانة)، والبيئة الاقتصادية (قوانين صرف العملات والخدمات المصرفية)، وتوفر المواد الاستهلاكية، ونوعية الخدمات العامة والنقل (الكهرباء والماء والنقل العام وزحمة المرور).

وآخر المحددات الاعتبارات الطبية والصحية (الإمدادات والخدمات الصحية ووجود الأمراض المعدية وخدمات الصرف الصحي، وطريقة معالجة النفايات ومعدلات تلوث الهواء).

ويساعد المسح الذي نشره مؤشر «ميرسر» الشركات والمنظمات على الاطلاع على معايير عدة، مثل الاستقرار السياسي والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، والاتصالات والنقل، وكذا مدى انتشار الجريمة.

المدن الأولى في المؤشر

1 فيينا

النمسا

2 زيورخ

سويسرا

3 فانكوفر

كندا

4 ميونخ

ألمانيا

5 أوكلاند

نيوزيلندا

6 فرانكفورت

ألمانيا

7 دوسلدورف

ألمانيا

8 كوبنهاجن

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الدنمارك

9 جنيف

سويسرا

10 بازل

سويسرا

المدن الدنيا في المؤشر

231 بغداد

العراق

230 بانغي

أفريقيا الوسطى

229 صنعاء

اليمن

228 بورت أوبرنس

هاييتي

227 الخرطوم

السودان

226 إنجامينا

تشاد

225 دمشق

سوريا

224 برازافيل

الكونغو

223 كينشاسا

الكونغو

222 كوناكري

غينيا