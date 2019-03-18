برنامج وطني لحماية الأطفال الخدج من العمى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعيا إلى حماية الأطفال المواليد الخدج في المملكة من فقدان بصرهم، دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس، البرنامج الوطني لاعتلال الشبكية الخداجي، الذي ينفذه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إذ يعد الأول من نوعه على مستوى السعودية.

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وأوضح الدكتور الربيعة أن هذا البرنامج سيسهم في الحفاظ على بصر 400 طفل سنويا كانوا يصابون بالعمى، ولكن بهذا البرنامج نحافظ على بصرهم ونسهم في صحة المجتمع بشكل أفضل، مشيدا بالدور الفاعل لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في تطوير خدمات طب العيون في المملكة، حيث أسهم في الحفاظ على بصر الآلاف خلال 40 سنة الماضية.

كما يغطي البرنامج في مرحلته الأولى أقسام العناية المركزة للخدج في المستشفيات التابعة للصحة، فيما سيتم تدريجيا زيادة الكاميرات الرقمية وفق استخدام البرنامج، ويضم تقنيات الكترونية متقدمة تم تصميمها وتنفيذها من قبل قسم تقنية المعلومات بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ووفرت الصحة الأجهزة والكوادر الطبية المتخصصة.

أهداف البرنامج

حماية الأطفال المواليد الخدج في السعودية من فقدان بصرهم.

توفير العناية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.