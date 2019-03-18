ندوة بالشورى تبحث مستقبل الخدمات الصحية في ظل رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

ينظم مجلس الشورى اليوم ندوة بعنوان «مستقبل الخدمات الصحية في ظل رؤية المملكة 2030»، وذلك بحضور رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وتأتي هذه الندوة ضمن تعاون مجلس الشورى مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المساهمة في فتح سبل للتواصل مع المواطنين في الجوانب والمواضيع كافة.

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وتتضمن الندوة تسعة محاور، حيث تتناول في محورها الأول الدور المستقبلي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي، فيما يتناول محورها الثاني دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تحقيق أهداف الصحة العامة في المملكة، وفي المحور الثالث يتم استعراض دور كليات الطب والمستشفيات الجامعية في الخدمات الصحية، أما مستقبل التعليم في كليات الطب فيتم تناوله في المحور الرابع.

ويناقش المحور الخامس التحول الصحي في رؤية المملكة 2030، وفيما يخص القطاع الصحي الخاص فيتناول المحور السادس دور القطاع الصحي الخاص في ضوء رؤية المملكة 2030 الفرص والتحديات، بينما يتناول المحور السابع دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تنمية القوى العاملة الصحية، أما المحور الثامن فيتناول دور المجلس الصحي السعودي في تحول القطاع الصحي، وفي المحور الأخير يتم تناول مستقبل التأمين الطبي الخاص في المملكة.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجالات التدريب وعقد المؤتمرات ذات العلاقة باهتمامات المجلس والمواطن وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال إعداد البحوث والدراسات ودراسات استطلاع الرأي ذات العلاقة بأعمال مجلس الشورى والتي تهتم بقضايا المجتمع وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين لإيجاد آلية لتشجيع مشاركة أفراد المجتمع من خلال طرح القضايا التي تلامس همومهم ومشاركتهم بما يحقق مزيدا من التواصل بين المجلس والمجتمع، وكذلك على التعاون بين الجانبين لإنشاء قواعد معلومات مشتركة حول ثقافة قياس اتجاهات الرأي العام.