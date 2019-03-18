القبض على المتباهيين بحمل الأسلحة في حوطة بني تميم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس _ الرياض

قبضت الجهات الأمنية في محافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض على شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يحملان أسلحة نارية متباهين وغير آبهين بعواقب ذلك وخطورته، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله اقتناء شابين للأسلحة النارية والتباهي بها بين أقرانهم غير آبهين بعواقب ذلك وخطورته، وأسفرت المتابعة الأمنية، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل شرطة محافظة حوطة بني تميم، عن كشف هويتهما والقبض عليهما (مواطنين / في العقد الثاني من العمر)، واتخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية.

وحذرت شرطة منطقة الرياض من مغبة التهاون في ذلك خصوصا في أوساط النشء والمراهقين لما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.