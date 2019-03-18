دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تحديد موعد بدء الرصد الآلي لمخالفتي حزام الأمان واستخدام الجوال في الباحة

أعلن المرور السعودي، اليوم الأحد، أنه سيتم بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، بعد سبعة أيام في منطقة الباحة، بينما طالبت إدارة المرور قائدي المركبات اتباع التعليمات، حرصًا على سلامتهم.

وبدأت إدارة المرور في السعودية، في مارس 2018، يبدأ، تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول في مدن الرياض وجدة والدمام.

وكان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، قال في تصريحات سابقة، إن عقوبة مستخدمي الجوال أثناء القيادة هي السجن 24 ساعة، باعتبارها أحد المخالفات المؤثرة على السلامة، مُرجعًا أسباب غالبية حوادث الطرق إلى استخدام السائق للجوال أثناء القيادة، ما أدّى إلى ارتفاع عدد رصد المخالفات بعد تدشين نظام «باشر».

وأضاف الربيعان أنه «لا يتم إيقاف من يستخدم الجوال أثناء القيادة 24 ساعة مباشرة، ولكن بعد قيام رجل المرور بإيقاف المخالف، والتأكّد من سجلّه بالحاسب الآلي، وفي حالة وجود مخالفة مسجلة عليه من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، يتم عرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية، للنظر في أمر إيقافه لتكرار المخالفات منه، أما من كان سجلّه خاليًا من تلك المخالفات، فيكتفي بتسجيل المخالفة، والتأكيد عليه بعدم تكرارها، حتى لا يتعرض للإيقاف».

يذكر أن المخالفات الـ11 المؤثرة على السلامة العامة التي حددتها إدارة المرور، هي «التفحيط، قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، طمس لوحات المركبة، التجاوز في المنعطفات، قيادة المركبة بدون مكابح أو أنوار، تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا بالساعة، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، عدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف)».