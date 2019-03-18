دبي - بواسطة محمد فارس © Okaz قدمت بواسطة ألبانيا تعفي السعوديين من التأشيرة المسبقة أعلنت وزارة الخارجية الألبانية إعفاء مواطني المملكة من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى جمهورية ألبانيا. ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألبانية قرار الحكومة الخاص بإعفاء مواطني عدد من الدول ومن ضمنها المملكة من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى ألبانيا وذلك خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 أكتوبر 2019. واشنطن تؤيد ؤيد قرار ألبانيا طرد دبلوماسيين إيرانيين من Sky News Arabia إعادة تشغيل الفيديو التالي تعرف إلى أبرز خصائص نظام التشغيل "أندرويد كيو" أتاحت شركة غوغل، النسخة التجريبية الأولى، من نظام التشغيل الجديد أندرويد كيو. ويضم التحديث الجديد، الكثير من الميزات اللافتة، بينها واحدة لتحسين تجربة المستخدمين، في التقاط الصور من نوع بورتريه. سكاي نيوز عربية

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