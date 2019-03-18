إماراتي يرتكب مخالفات مرورية تجاوزت مليون درهم

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ضبطت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، سائقا إماراتيا ارتكب 1200 مخالفة مرورية بقيمة مليون و160 ألف درهم «315 ألف دولار تقريبًا».
وقال مسؤولون في شرطة إمارة رأس الخيمة، اليوم، إن حملة أمنية ضبطت مركبة يقودها مواطن شاب، عمره 23 عامًا، ارتكب مخالفات مرورية بقيمة مليون و160 ألف درهم.
وأشار رئيس مركز شرطة المعمورة، العقيد وليد جمعة، إلى أنه تم ضبط السائق المخالف وهو يقود مركبته منتهية الترخيص على أحد الطرقات وعند التدقيق في بيانات المركبة عبر النظام المروري الاتحادي تم الكشف عن ارتكابه 1251 مخالفة مرورية، من بينها 1200 مخالفة بسبب قيادة المركبة بسرعة زائدة، و51 مخالفة تحت بند مطلوب للحجز.
وأوضح العقيد جمعة، أن أجهزة ضبط السرعة «الرادارات» ضبطت المركبة المخالفة في مختلف طرق رأس الخيمة، وقد تجاوز السائق حد السرعة القانونية المقررة على الطرق بسبب قيادته بسرعة قصوى؛ ما أسفر عن تعرضه لغرامات مالية تجاوزت المليون درهم.
من جانبه، قال مدير فرع المرور والدوريات الرائد محمد النعيمي، إن القيمة الإجمالية للمخالفات المرورية المسجلة ضد سائق المركبة «قياسية» وتشكل أكبر حصيلة مخالفات تم ضبطها وحررت في طرق الإمارة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.