"الأنصاري" يروي قصة الصدقة التي أنجت ابنه قبل 6 ساعات من مجزرة نيوزيلندا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

روى والد المبتعث أصيل الأنصاري قصة إصابة ابنه من جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، وكيف انقذت العناية الآلهية نجله ثم أثر الصدقة والتي قد تكون احد الأسباب بعد مشيئة الله ونجاته من الحادثة.

وقال والد أصيل من خلال مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي: قبل الحادثة بساعات بتوقيت المغرب بالسعودية، أحسست أني لازم أعمل صدقة، وفعلاً ذهبت واشتريت ذبيحة، وأقمت مائدة طعام صدقة لوجه الله، وجمعت الجيران، وبعد ست ساعات وصلني اتصال من الخارجية، يخبرني بنجاة ابني من الحادث الإرهابي في المسجد بنيوزيلندا.

وكشف أصيل الأنصاري، المصاب السعودي في حادث نيوزيلندا الإرهابي، وأحد المصلين الذين وجدوا في مسجد النور لحظة وقوع الهجوم الإرهابي؛ تفاصيل الاعتداء المسلح.

وقال "الأنصاري": وقع الهجوم قبيل انتهاء الإمام من خطبة الجمعة وقبل إقامة الصلاة، ودخل الإرهابي في تلك الأثناء، وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين"، مضيفًا: "أول ما بدأ بإطلاق النار كان باتجاه كل من يقابله من المصلين، ثم اتجه إلى الإمام بعدها قام بإطلاق النار بشكل عشوائي".\

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وتابع: "فِي تلك اللحظات حاولت الهرب، إلا أن طلقة من المجرم أصابت قدمي لحظة خروجي من الباب، وبعدها تمكّنت من الانتقال لمنزل مجاور ومنه تم نقلي للمستشفى"، وطمأن بأن حالته في تحسن.

وأضاف: "تم الاتصال على الشرطة، إلا أنها لم تحضر فورًا"، مؤكدًا وجود إصابات بين الأطفال الذين كانوا حاضرين للصلاة مع آبائهم وأسرهم.

ولفت "الأنصاري" إلى أن الإرهابي كان بمفرده وقت هجومه على المسجد؛ لكن حسب ما سمعت وجد ثلاثة إرهابيين آخرين في المسجد الآخر، الذي يبعد عنا مسافة 5 كلم تقريبًا.

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