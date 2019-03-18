تعرف”الأن” رابط خدمة جدارة 1440 بوابة التوظيف الحكومي الإلكترونية / 276 وظيفة بوزارة...

تسمح خدمة جدارة للتوظيف الحكومي، التقدم للوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا، حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم للوظيفة الحكومية، طبقاً لطبيعة الوظيفة والشروط المتاحة، ويكون التسجيل طوال ال24 ساعة، ويضمن التسجيل علي خدمة جدارة التيسير علي الحكومة والمواطن، وتوفير الوقت في التقدم للوظائف الحكومية، مع السرية في المعلومات الخاصة بكل متقدم، وتوفير الوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا.

تقوم الحكومة السعودية بتوفير العديد من الوظائف الحكومية، عن طريق بوابة التوظيف الإلكترونية “جدارة” ويتم التقديم للراغبين في الإلتحاق بالوظائف علي هذا النظام، ونوفر لكم رابط التسجيل علي “جدارة”، حيث تعتبر بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة أفضل الطرق لتوفير الوظائف الحكومية.

أعلنت وزارة العدل السعودية عبر موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن توافر عدد من الوظائف بواقع “276” وظيفة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة، والتقديم عبر رابط موقع جدارة من هنا

موعد التقديم

تم الإعلان عن وظائف وزارة العدل وتحدد موعد التقديم لها بدايةً من الأحد الموافق 10/7/1440 في تمام الساعة 9 صباحاً حتي يوم الخميس 14/7/1440 في تمام الساعة 12 مساءاً

شروط وضوابط الإعلان

أن يكون المتقدمين حاصلون علي درجة الماجستير.

أن يكون المتقدمين حاصلون علي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المطلوبة بالإعلان.

الأولوية في القبول للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

وجود قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين علي درجتهم العلمية من خارج السعودية.

يتم عمل مقابلة شخصية، مع دعوة أكثر من متقدم علي كل وظيفة من المتقدمين الأعلي نقاطاً.

ضرورة مطابقة البيانات التي تم التقديم بها علي الوظيفة وفي حالة إختلافها سيتم الإستبعاد وعدم إجتياز المقابلة الشخصية.

الوظائف المطلوبة (143 للرجال- 133 للنساء)

باحث تطوير موارد بشرية “المرتبة الثامنة- 13 وظيفة” باحث شرعي “المرتبة الثامنة- 65 وظيفة” باحث قانوني “المرتبة الثامنة- 65 وظيفة” باحثة شرعية “المرتبة الثامنة -35 وظيفة” باحثة عمليات موارد بشرية “المرتبة الثامنة- 16 وظيفة” باحثة قانونية “المرتبة الثامنة- 10 وظائف” مطورة برامج أول “المرتبة الثامنة- 36 وظيفة”

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تهتم المملكة العربية السعودية، بالعديد من الإصلاحات التي تفيد المواطن السعودي، ومنها توفير الوظائف الحكومية المناسبة لأصحاب المؤهلات العليا من كلا الجنسين، ولذلك تم توفير خدمة جدارة للتسهيل علي المتقدمين للوظائف الحكومية، التسجيل ومتابعة النتائج النهائية للقبول في الوظيفة، مع توفير الوقت للحكومة والمواطن وعدم التكدس علي المكاتب الحكومية.

شروط التسجيل علي خدمة جدارة

للتسجيل علي خدمة جدارة لابد من توافر الشروط التالية.

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1-الحصول علي شهادة عليا وتطابقها مع التخصص المطلوب علي الخدمة.

2-الإنتهاء من فترة الإمتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

3-الإلتزام بترتيب أفضلية الدرجات العلمية.

4-الإلتزام بفترة التقديم المقررة .

5-تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة.

6-تحديد ترتيب الرغبات في التوظيف حسب التوزيع الجغرافي للمتقدم.

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وقد جذبت خدمة جدارة، كبري الشركات في المنطقة للمساهمة، في تأهيل وتدريب رواد الأعمال والشباب الباحث عن وظيفة، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم، في مجال التكنولوجيا والأعمال الرقمية، مما يؤدي إلي توفير فرص العمل للمتميزين.