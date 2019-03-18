، ما بين الغبار والأمطار .. 5 تنبيهات للأرصاد تكشف معالم أجواء الإثنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالات مناخية تتواصل إلى أوقات متفاوتة .. بينها "تنبيه متقدم" لـ "نجران"

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات لتقلبات مناخية أحدها متقدم وتتواصل حتى المساء.

ففي منطقة نجران، أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً وتشمل شرورة والخرخير.

كما نبّهت منطقة القصيم من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى اثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثامنة وتتواصل حتى الرابعة وتشمل بريدة وعنيزة والشماسية.

ونبّهت "الأرصاد" مناطق: جازان وعسير والباحة من حالة تكوُّن سحب ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً وتشمل في جازان: فيفا والخوبة والريث، فيما تشمل في عسير: أبها ومحايل عسير ورجال ألمع والنماص، وتشمل في الباحة: المندق وبلجرشي والعقيق.