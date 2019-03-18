، "الأرصاد": عوالق ترابية وأتربة على الشرقية والرياض ونجران ومكة والمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.