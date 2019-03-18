أبرز الكاريكاتيرات حول “الواسطة”

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تعد “الواسطة” أحد مظاهر الفساد في سوق العمل في كثير من الدول..، وعبرها يتولى غير المؤهلين وظائف مهمة، ما ينعكس على مستوى الأداء والإنجاز، ويؤدي لخفض الانتاج.
وفيما يلي نقدم لكم باقة من أبرز الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
ماهر عاشور – الحياة
فهد الخميسي – الاقتصادية
سعود الماضي – الجزيرة
أيمن – اليوم
علي الغامدي – المدينة
ماهر عاشور – الحياة
سعود الماضي – الجزيرة
عبدالله جابر – مكة
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