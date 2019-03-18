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6 ميداليات للأولمبياد الخاص السعودي في ثاني أيام الألعاب العالمية

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واصل الأولمبياد الخاص السعودي تميزه في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص؛ بحصوله على 6 ميداليات “3 ذهبيات وفضية وبرونزيتان” في رفع الأثقال والسباحة.

وحقق لاعب منتخب الأولمبياد الخاص السعودي لرفع الأثقال، حسن الحضريتي..، 4 ميداليات “3 ذهبيات وفضية واحدة” في منافسات رفع الأثقال، فيما حقق زميله ناصر القحطاني الميدالية البرونزية لنفس المسابقة.

ونال علي القحطاني الميدالية البرونزية في منافسات السباحة بحلوله ثالثًا في المنافسات لمسافة 50 مترًا.

واحتل مهند المدرع المركز الرابع في منافسات التزلج، وفي منافسات كرة السلة تغلب المنتخب السعودي على نظيره الفلندي بنتيجة (32- 13).

وفِي منافسات البوتشي تغلب رائد العوفي على نظيره اللاعب الصيني..، كما كسب خالد الرويلي نظيره اللاعب الكندي.

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