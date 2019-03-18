لن تغادر التطبيق.. واتساب يختبر ميزتين جديدتين طال انتظارهما

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يقوم تطبيق التراسل الفوري واتساب، حال العديد من الشركات الأخرى، باختبار ميزات جديدة على النسخة التجريبية قبل نشرها على نطاق واسع في قاعدة المستخدمين بجميع أنحاء العالم.

وجاءت أحدث الميزات التي يختبرها هذه المنصة التابعة لفيسبوك، هي عبارة عن متصفح داخل التطبيق وأداة للبحث عن الصور، وكما هو واضح من اسمه، يتيح لك متصفح التطبيق فتح صفحات الويب من داخل واتساب، وبهذه الطريقة لن تضطر إلى ترك التطبيق لفتح الروابط.

ويُعاب على هذه الميزة فقط، أنها لا تسمح لمستخدميها بالحصول على “اللقطة” في الشاشة، أو تسجيل المشهد من خلال اتباع الخطوات التي يدعمها كل هاتف أو جهاز لوحي.

ومن ضمن مزايا المتصفح، أنه ينبه المستخدمين أيضًا عندما يحاولون فتح صفحة ويب قد تكون ضارة، بالإضافة إلى أنه من الصعب مسح المواقع أو السجل الخاص بالزيارات التي يقوم بها مستخدمو واتساب من خلال المتصفح.

ويختبر واتساب ميزة أخرى هي البحث عن الصور، حيث تتيح تلك الآلية لك تحميل الصورة التي تلقيتها في دردشة على جوجل لمعرفة ما إذا كانت قد ظهرت على الويب من قبل..، وبهذه الطريقة، يمكنك التحقق مما إذا كانت تلك الصورة حقيقية أم مزيفة.

