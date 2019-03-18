وظائف إدارية وهندسية شاغرة في جامعة كاوست

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة. وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي سلامة البحوث. . أخصائي صحة صناعية. Advertisements . مهندس تصميم. . مدير- الإجازات. . مدير أول- الإجازات. وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مارس 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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