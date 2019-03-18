وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون في مكة المكرمة والظهران

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أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والظهران.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. كاتب ثالث- الأغذية والمشروبات (مكة المكرمة).

. مهندس/ فني- صيانة (مكة المكرمة).

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. شيف/ طاهي معجنات (مكة المكرمة).

. موظف استقبال (الظهران).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)

