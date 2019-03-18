سياسي / الرئيس البرازيلي يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية



واشنطن 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

بدأ الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

و من المقرر أن يلتقي بولسونارو خلال الزيارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث العلاقات الثنائية و مستجدات الأحداث الراهنة في العالم.

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07:32ت م

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