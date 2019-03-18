اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.

و زاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 81ر128 نقطة، أو 60ر0%، ليصل إلى 66ر21579 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

و أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 77ر6 نقطة، أو 42ر0%، ليصل إلى 40ر1609 نقطة.

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07:16ت م

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